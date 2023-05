Arvo Pärdi sviit Wesenberghi hotellis saab värske väljanägemise

Maailmakuulus helilooja Arvo Pärt on Rakveres Wesenberghi hotellis omanimelises sviidis ööbinud vähemalt viis korda. Vanahärra on alati jäänud tagasihoidlikuks ja soovinud oma ööbimise eest ka maksta, kuid hotelliomaniku jaoks on maestro majutamine kahe magamistoa, söögitoa ja saunaga sajaruutmeetrises sviidis loomulikult auasi, mille eest tasu ei küsita.