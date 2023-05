Juhtkiri: inimesed loomade keskel

Metsloomi satub inimeste teele igal kevadel, midagi erakordset selles ju ei ole. Seda, et loomi meie keskel palju on, näitas ka riigi kaitseinvesteeringute keskuse põdrapabulaseire. Keskpolügooni lagealadelt on põdrad metsa pagenud, aga tundub, et nad elavad seal hästi. Ent kui vaadata suurulukitega juhtunud liiklusõnnetusi, joonistub selgelt välja tendents, et paljud neist harjutusaladel elutsevatest põtradest ja kitsedest satuvad auto ette. Nii Läsna kandis Tallinna–Narva maanteel (9 põtra, 3 metssiga, 8 kitse) kui ka Tapa–Loobu teel (7 metskitse), on hukkunud palju loomi. Oma osa siin polügoonil on.