Kommentaar: plaanitud automaks lööb maal elavaid inimesi

Nagu tulumaksureform, mis jätab rikkamatele rohkem raha, lööb ka plaanitud automaks just vaesemaid inimesi. Uus valitsus kavatseb automaksu arvutamisel lähtuda vaid auto keskkonnamõjust, mis suure tõenäosusega tähendab CO 2 emissioonide maksustamist. Eestis on keskmise auto vanus 13 aastat ja vanemate autode CO 2 emissiooni näitajad on väga kõrged.