Kas tuumaenergia ja fosforiit on rohelised?

Kristen Michali puhul ei saa mainimata jätta, et enne valimisi nõudis reformierakonna auesimees Siim Kallas rohereformi teostamiseks tandemit, mille moodustaksid “väga suurte volitustega kapten ja teda tingimusteta toetav peaminister” (Postimees, 18.12.2022). Alates 17. aprillist on Kristen Michal Eesti vabariigi kliimaminister, et Siim Kallase tütre ehk Kaja Kallase valitsuses sellise “kaptenina” rohereformi teostada.