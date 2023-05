Repliik: tapvalt põnev kissell

Saan aru, et keegi ei jälgi “MasterChefi” selleks, et näha žüriiliikmete viisakaid seletusi, miks üks või teine roog ei maitsenud – iga väiksemgi emotsioon peab saama korraliku vindi peale, sest pisarad on parim garneering. Tõsi ta on, et ka päris köökides ei hoita emotsioone sugugi vaka all.