Sel ajal on piirkonnas liikumas märgatavalt rohkem kaitseväelasi, kaitseväe tehnikat ning toimuvad lahingud. Lahingud on planeeritud hommikul kaheksast kuni õhtul kümneni. Sel ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadrunid). Aktiivse lahingu ajal on kohal sõjaväepolitsei, kes vajadusel aeglustab või suunab liiklust ümber.