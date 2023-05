Esmaspäeva õhtul kella poole kuue ajal sai häirekeskus teate, et Tapa linnas on Lembitu tänavale tekkinud asfaldisse auk, mis on pea kolm ruutmeetrit suur ja meeter sügav. Päise päeva ajal keset teed haigutanud auk õnneks ühtegi õnnetust ei põhjustanud, tolleks õhtuks piirati teelõik ohulintidega.