Haljala–Kukruse maantee planeerimisel võetakse järgmisena ette uuringud

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et Haljala–Kukruse 2 + 2 maantee planeerimine on piirkonnale indikatsioon, et riik kavatseb ideega edasi liikuda, sest siiamaani on see olnud võrdlemisi hall ala. "Ettevõtjate jaoks on säilinud lootus, et see tee tuleb," kõneles Palmi ja viitas, et näiteks Saaremaa silla eriplaneeringu edasised sammud on peatatud.