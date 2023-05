Rakveres tutvustati korduskasutatavaid plastnõusid ja pakendeid

"Ringmajandus, loodushoid, keskkond – see kõik puudutab meid väga lähedalt. Linnana me kindlasti tahame ja püüame kaasa aidata sellele, et asjad edeneksid. Mõeldes rohemajanduse eesmärkidele, ei suuda me neid linnana üksi täita, vaja on kõigi partnerite tuge ja abi. Saame teha seda kõike ainult koos," rääkis Varek.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue selgitas, et üks põhjus, miks kokku tuldi, on see, et meil on jäätmeid reguleerivad seadused, määrused ja direktiivid, mis näevad ette, et alates 1. jaanuarist 2024 ei kasutataks avalikel üritustel enam üks kord kasutatavaid plasttooteid, nagu on toidupakendid, joogitopsid, söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja jookide segamise pulgad, joogipakendid ja nende korgid, kaaned, õhupallid ja nende plastist varred, õhukesed plastkandekotid.