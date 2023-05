Esimene laps sündis Epp Ojalillel siis, kui ta käis 9. klassis. Nüüd on kõige vanem laps juba 11-aastane ja noorim kuuene. Laste tõttu naisel koolitee pooleli jäigi. Tõsi, ta on vahepeal mitu korda uuesti proovinud, aga väikeste laste kõrvalt pole see lihtne olnud. Nüüd on lapsed suuremad ja Epp Ojalill käib neljandat korda 10. klassis.