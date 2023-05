Möödunud aastal külastas A. H. Tammsaare majamuuseumi Albus ligi 7000 inimest. Külalisraamatus on meie rajooni inimeste elukohana tihedaimalt kirjas Tamsalu, Rakke ja Tapa. Sel kevadel on siin uudist palju. Muuseum asub nüüd värskelt remonditud hoones, ekspositsiooni on palju täiendatud. Kirjaniku 100. sünniaastapäevaks taastatakse Eespere Andrese elamu.