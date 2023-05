Tapa punamonumendi kunagisele asukohale toodi ohtralt lilli

"Nad kaitsesid meie maad, et nende lapsed, emad, vanaemad ja muud sugulased saaksid elada," ütles 30-aastane Leena, kes töötab igapäevaselt poes klienditeenindajana. Küsimusele, et kas 9. mai on tema jaoks võidupüha, vastas naine: "Ei, ma lihtsalt sümboolselt tõin lilli ja kõik. Ma ei pidutse mitte mingil moel."