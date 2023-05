Neljapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s. Sooja on 1–7 kraadi, maapinna lähedal tuleb kuni 2 kraadi külma, rannikul tuleb aga sooja kuni 9 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus hea. Sooja on 6–9 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul, saartel valdavalt lõunakaare tuul 1–7 m/s. Sooja on 15–21, rannikul kohati 10–14 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 14–17 kraadi.