Räppar Tiiu laulis tõelises usbeki pulmas

Tiiu isa teenis kunagi nõukogude armee koosseisus Afganistanis. Neilt päevilt on tänaseni alles sõpruskond, kuhu kuuluvad lisaks temale üks eestlane, kaks lätlast, üks kasahh ning üks usbekk. Kui viimase poeg sel kevadel Taškendis abielluma hakkas, kutsuti kokku sadu külalisi üle maailma. Kutse sai ka Tiiu perekond, minna said paraku vaid Tiiu ja tema õde. "Meie oleme sellised seiklejad, ülejäänud pere on natuke kodusemad," selgitas Tiiu, kes polnud Usbekistaanis varem käinud. Pulmi pidava perepojagagi oli ta suhelnud vaid internetis.