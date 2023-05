Saunapealinnas saab ihu küürida Alviine ja Männiku seebiga

Seebimeister valmistas saunatajate eelistuste põhjal kaht sorti seepe: Alviine ja Männik. Alviine on pühendatud Kadrinas elanud Eesti raskeimale naisele, 320 kilo kaalunud Alviine Pedriksile (1893–1938) ja Männik Kadrina sauna rajajale Harald Männikule (1926–2003). Alviine sisaldab kasevihaleotist ja kaselehti. "Need annavad hunnitu kaselõhna," tõdes Kadrina Saunaklubi liige Rein Sikk. Mehisemas Männikus on nii männitõrva kui ka kasemahla. Siku sõnul pidi see meeldima eriti hästi naistele.