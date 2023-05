Oleg Grossi hinnangul ei hakka palganumbri avalikustamise nõue toimima

Direktiivi koostajate hinnangul aitab otsus muu hulgas vähendada soolist palgalõhet, kuid tegelikult kõnetab see kõiki töövõtjaid ja -andjaid. Portaalis CV.ee on praegu vaid 25 protsendis tööpakkumiskuulutustes kirjas ka pakutav palk, samas leiab sotsiaalministeeriumi andmetel 95 protsenti Eesti palgatöötajatest, et töökuulutustes peaks palk või palgavahemik olema märgitud.

OG Elektra omanik Oleg Gross aga ütles, et pakutava palga täpne avaldamine tööpakkumiskuulutuses on tema kui tööandja vaatevinklist absurd. "Kuidas ettevõte saab täpselt fikseerida pakutava palga, kui ei tea, mida teine pool, töövõtja, meile vastu pakub?" arutles ta. "Inimesed on erinevad, võimed on erinevad. Üks teeb oma töötundide juures võibolla poole rohkem tööd kui teine, kuidas saab neile maksta võrdset palka. Kus nüüd võrdõiguslikkus on? Pole mingi saladus, et ka meil saavad ühel ja samal ametikohal töötavad inimesed erinevat palka, kuid see ei sõltu soost ega mitte ühestki teisest tegurist kui ainult inimese tublidusest ja panusest."