Juhtkiri: halastamatu ajakirjandus(?)

Viimatiste Virumaa Teataja veergudel ilmunud kohtulugude valguses on kohati kummastav taas kuulda, et ajakirjandus rikub inimeste elu ära, mitte tehtud tegu. Jutt on veel kurioossem seetõttu, et suurem osa kohtulahendeid on Riigi Teataja portaalis avalikult üleval: nimed, süüdistus, kus on ka tehtu kirjeldus, ja karistus. Paljud kodanikud viitavad asjaolule, et istungid on kinnised, ja küsivad, miks küll ajakirjandus neid kajastab. Kohus ei luba kõrvalisi isikuid saali, kui käsitletakse riigisaladust või kaasus on ülimalt delikaatne – seda laste, tunnistajate ja kannatanu kaitseks.