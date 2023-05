Mõni aeg tagasi sai mu kolmeaastane laps teada, et mu nimi on Eva. Mitte ema ega emme. Eva. Järgnes väga kandev vaikus ja väikese inimese sügav mõttetöö. Seejärel veendunud lause, et tema jaoks olen ma ikkagi emme. Sellega siis korras.