Põlevkivi kaevandamist saab piirata ainult riigikogu

See õiglus ja mõistlikkus muu hulgas tähendab, et ümberkorraldusteks peab jääma piisav aeg. Mõnes valdkonnas, näiteks kaevandamises, see piisav aeg võibki olla viis, kuus või seitse aastat. Ja selliseid valdkondi on veel.

Mõistlikkus ja õiglus tähendavad ka eluterveid erandeid. Need tuleb selgeks vaielda Euroopa Liidus, aga ka teie, austatud riigikogu liikmed, saate kindlustada, et Eestis ei pea remontima lõpuni soojakindlaks maju, kus see pole mõttekas, kus keskkonnajalajälg on suurem kui saadav kasu, et maainimene ei jää ilma töökindla autota ja nii edasi.