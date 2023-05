Rakvere turu administraator Riina Mitt ütles, et turule oodatakse jälle inimesi. “Külma oli pikalt, talv ei tahtnud kuidagi lõppeda ja kevade tulek andis end tänavu oodata, aga lõpuks on suur kevadesoe käes ning tohutud taimekuhjad tahavad müümist,” rääkis ta.

Administraator, kel on ülesandeks hoida silm peal turu käekäigul, juhatada müüjatele kätte just neile sobiv müügipunkt ja anda nõu ostjatele, nentis, et turg on viimase nädala jooksul, kui ka ilmad on päikselisemaks ja soojemaks muutunud, märgatavalt elavnenud.