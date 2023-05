Mis on finantsiline turvavõrk ja kuidas seda endale luua?

Suisa 75 protsendil Eesti elanikest puudub finantsiline turvavõrk: puuduvad säästud ettenägematute olukordadega toime tulekuks, kindlustused ja piisav tagavara pensioniks. See tähendab, et inimesed tulevad toime igapäevaste rahaasjadega, kuid ei tunne end piisavalt kindlalt ja turvaliselt võimalike ootamatuste korral ja ka tulevikule mõeldes. Samas on lausa kolmandik haavatavas olukorras, sest nende kulud ületavad sissetulekuid, säästupuhver on väike või olematu, puuduvad kindlustused ning laenukoormus käib vähemal või suuremal määral üle jõu. “Pingeline või haavatav finantstervis tuleneb osaliselt finantsilise turvavõrgu puudumisest, mis muidu kaitseks inimest ootamatute olukordade eest. Siia alla lähevad laenu-, elu- ja kodukindlustus või muud lepingud, näiteks testament. Selline kindlustunnet pakkuv turvavõrk puudub täielikult veerandil Eesti elanikest,” rääkis Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets. Turvavõrgu puudumine toob omakorda kaasa ebakindluse. Ebakindel tunne tuleviku suhtes on suuresti seotud väheste säästude ja pensionivara või koguni nende puudumisega, aga ka ebaselge varasuhtega.