Assamalla sovhoos on omamoodi keerdkäikudega majand. Head maad, aga ei osata või ei viitsita (viimast vist rohkem) seal maalt võtta, mida ta annab. Tänavu on direktor ja peaagronoom uued mehed. Külv käib täie hooga. Niisuguse hooga, et juba 6. mai õhtuks oli üle 80 protsendi teraviljast mullas. Aga kuidas on kvaliteet? Möödaastuja pilgule tundub küll, et üsna siledaks haritud.