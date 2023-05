Lõunaeestlased kohtuvad suvel mitme Rakvere teatriinimesega

Rakvere teatri dramaturg ja lavastaja Urmas Lennuk on osaline kahe suvelavastuse valmimisel. Alates juuli keskpaigast etendub Ihamaru kõrtsis tema kirjutatud ja lavastatud "Ääremaal", mille üle tal enda sõnul on väga hea meel. "Seal on koos lõpuks kõik see, mis hinges haiget teeb, aga on valusalt naljakas, ning see, mis naerma ajab, südant ja meeli soojendab, ning samas kõik see, mis mind alati nutma paneb," kirjeldas ta tükki oma sotsiaalmeediakontol. ""Ääremaal" on võluv emotsioonide liftisõit suurlinna pilvelõhkujatest kartulivagude vahele."