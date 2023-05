Viru poisid laulavad emadepäeva särama

Kontserdil kõlavad Gustav Ernesaksa «Helin», Tuudur Vettiku «Su põhjamaa päikese kullast», Rein Rannapi ja Leelo Tungla «Rahu», kõigi põlvkondade üks lemmiklaule «Rongisõit» ning veel palju südamlikke muusikateoseid. Emadepäevale lisavad sära «Rüütlilaul» Marten Agor Krooni esituses ning iginoor «Ema süda».

«Laulame Eestist ja emadest, tunneme muret Eesti metsade pärast. Kontsert on mitmekesine, laulavad ka solistid ja dirigendid,» iseloomustas kava Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks.

Direktori sõnul on poistekoor 32. hooaja kevadel heas vormis. Hiljuti käidi Tallinnas laulupeo teisel eelproovil ette laulmas ning saadi hindeks viis ehk väga hea ning saavutatud punktisumma oli lähedane tippkooride omale.

Odraks märkis, et ehkki laulupeol, Eesti aastapäeva kontserdil ja emadepäevakontserdil on erinev repertuaar, on poisid tublid ning tänu sügisel tööd alustanud uutele võimekatele dirigentidele Elina Kaasikule ja Martin Einmannile ning neli aastat koori ees seisnud Tõnis Sarapile saanud kõik laulud kenasti selgeks.

«Muusikaõpetaja Elina Kaasik teab nelja poja emana täpselt, kuidas poistega toimetada, ja oskab lugeda ridade vahelt. Ja tal on väga hea repertuaarivalik. Virumaa juurtega Martin Einmann alles õpib teatri- ja muusikaakadeemias, aga temas on suur sisemine intelligentsus ja oskus küsimusi esitada,» kiitis direktor. «Olen nende üle õnnelik.»

Ello Odraksi sõnul on kooril selja taga rasked aastad: koroonaajal lahkus koorist üle kahekümne poisi. «Kui kaks aastat ei saa poiss laulda ja proovis käia, siis on raske teda sinna tagasi saada. Kui väikesed poisid ära lähevad, tähendab see, et koori ei kasva juurde mehi – basse ja tenoreid. Sügisel alustasime koori uuesti üles ehitamisega. Et me laulupeolaulude esitamisel nii kõrge taseme saavutasime, oli mulle üllatuseks,» tunnistas ta.