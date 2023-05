Rahvusvaheline keskkonnaprojekt Kiltsis: õpilased ja külalised viisid taaskasutuse moelavale

Kiltsi põhikoolile on see juba kuues rahvusvaheline projekt, mille käigus on käidud välismaal ja võõrustatud ka ise teistest riikidest saabunud külalisi. Kiltsi põhikooli direktori Merje Leemetsa sõnul on projektide kallal nokitsemist üsna palju ja seetõttu jäetakse projekti lõppemise järel endale ka pisut hingetõmbeaega. "Selle Archimedese ja Erasmus+ projekti käigus oleme keskendunud keskkonnateemadele. Näiteks kuidas inimene loodust mõjutab ja kuidas rohelisemalt asju ajada. Konkreetsemalt oleme käsitlenud elektri kasutamist ja tootmist, taaskasutust, prügimajandust."