OLE TÄHELEPANELIK ⟩ Päästjad kirjutavad hooletule grillijale välja 40-eurose trahvi

Alates tänasest patrullivad Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad oma väljasõidupiirkondades, et jälgida, kas lõkketegijad ja grillija täidavad ohutusnõudeid ning peavad kinni kulu põletamise keelust. Eesmärk on ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid ja suurendada elanike teadlikkust looduses tule tegemise ohutusnõuetest kinnipidamisel. Päästjad jälgivad ohutust sealhulgas suvilapiirkondades, puhkealadel ja metsamajade juures.

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisumma 40 eurot.