Heigo Teder: "Kohapeal seista kultuur ei saa"

Täna tunnistab Teder, et on Rakvere kultuurieluga kahetsusväärselt vähe kursis, jõudes vaid paar korda aastas Rakvere teatri etendustele ja iga kahe aasta tagant suvisele Baltoscandali festivalile. Üldine pagas kultuurikorralduses ja loomemajanduses on see-eest ainult kasvanud, samuti kuulub Teder Eesti Kultuurkapitali nõukogu Tartumaa ekspertgruppi ning sihtasutuse Eesti Teatri Festival nõukogusse. Just seetõttu küsisin ka temalt paar põletavat küsimust.