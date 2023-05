KEK-is on saanud tavaks, et päev, millal leiab aset autopargi kevadine tehniline ülevaatus, on ka autojuhtide päev. Selle juhatas sisse riiklik liiklusinspektor sm. Pung päevakohase jutuajamisega autojuhtidele. Edasi aga jätkus juba tutvumine autode enestega. Mehed olid teinud ülevaatuseks tublit tööd. 53 masinale anti seisukorra hindeks väga hea. Neid autojuhte premeeriti ka rahaliselt.