Auto juht oli politseinikule rääkinud, et äkki kuulis ta krõksu ning auto kaotas juhitavuse. Fordis oli viis inimest – kaks täiskasvanut ning tagaistmel turvatoolides kolm last. Kannatada sai õnneks vaid auto juht, kes viidi küll kontrolliks haiglasse, kuid tema vigastused on kerged. Juht omas juhtimisõigust ja oli kaine.