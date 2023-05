Suur tüli EKRE-s: erakond viskas välja aukohtunikust selgeltnägija

Rita Kaljus astus EKRE-sse 13. oktoobril 2016. See toimus Tapa linnas Aigar Põderi pitsabaaris Vesuvio. Põderi poole soovitas naisel pöörduda Anti Poolamets, kes oli ja on praegugi EKRE Lääne-Virumaa ringkonna esimees. «Ta ütles, et neil on Tapa osakonnas hästi tore esimees, Aigar Põder, kõrgelt haritud ja sõjaväes olnud,» meenutas Kaljus.

Liikmeks astumise koosolekul jäi naisele mulje, et Põder käis pitsabaari tagaruumis napsutamas. «Siis me Aigariga rääkisime, et mees, lõpeta ära. Püüame nii teha, et sa purjus peaga ei ole koosolekul enam. Ja selsamal ööl hakkasid mulle tulema järjest kuskil kella ühe-kahe paiku sõnumid telefonile. See oli selline sõim. Kõige hullem, ma ei saanud enam magama jääda. Mul süda nii puperdas sees,» kõneles Kaljus ohates.