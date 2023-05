Möödunud nädalavahetusel toimetas Kadrina kandis hulk politseinikke ja vabatahtlikke otsijaid. Õnneks ei olnud tegu suurema sündmusega, vaid koolitati erinevaid organisatsioone inimesete maastikuotsingute tarbeks. Sest suuremate otsingute ajal on just vabatahtlikud need, kes esimesena "põllule" kutsutakse.