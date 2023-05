Tallinn Music Week on täies hoos

LAUPÄEV

"Juttude" programmis on ka kahe popkultuuriloo suunanäitaja raamatute esitlused. Kell 17 esitleb Manchesteri pungilegend John Robb oma gooti subkultuurist vestvat menuraamatut "The Art of Darkness". Kell 18 toimub fotomonograafia "LAIBACH 40 Years of Eternity" esitlus ja vestlus Laibachi asutajaliikme Ivan Novakiga.