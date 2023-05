Väike-Maarja vald loobus Emumäe vaatetorni külastuspiletite müügist

Otsuse tagamaadest kõneldes ütles Väike-Maarja vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, et valla huvi on Emumäele tuua üha rohkem külastajaid. Preemi sõnul saab Emumäel imetleda maalilisi maastikke ja perega kvaliteetaega veeta.

Väike-Maarja valla meediaspetsialist Kristel Kitsing lausus, et külastajatele loob lisaväärtust Toomihkli talu, mis peab Emumäel muuseumit ja kauplust. Talu peremees Meelis Mitt rääkis, et Emumäel asuvast kauplusest saab lisaks nende oma talu toodangule soetada käsitööd ja meeneid, osta jäätist ja karastusjooke, aga seal on võimalik ka niisama jalga puhata, tassikese kohvi juua ja poepidajaga juttu puhuda. "Need, kes on valmis pikemaks matkaks või jalutuskäiguks, saavad Emumäe nõlvalt treppi mööda põlluveerele laskuda ja sealt mööda põlluvaheteed suunduda otse Emumäe poe poole."