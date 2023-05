Oh kui põnev ⟩ Haljala valla eelarve täitmist saab hakata reaalajas jälgima

Haljala valla kommunikatsioonijuhi Kent Kerneri sõnul on vallavalitsusele oluline, et kõigil oleks võimalik lihtsalt ja kergesti kättesaadavalt tutvuda valda puudutavate statistiliste näitajatega. "Oleme ka valla arengukavas kokku leppinud, et valla finantsseisust antakse jooksvaid ülevaateid ning üleüldisemalt rakendame avatud valitsemise põhimõtteid," selgitas valla kommunikatsioonijuht tagamaid, miks eelarve täitmise avalikustamiseks vastav rakendus kasutusele võeti.