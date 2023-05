Tegelikult on soliidsest sünnipäevast möödunud juba pool aastat: orkester kogunes esimeseks prooviks 1992. aasta sügisel. Sama aasta 26. detsembril anti Rakvere Kolmainu kirikus esimene kontsert ning teise jõulupüha esinemisest kujunes üks orkestri teada-tuntud tavadest.

Ehkki möödunud aastal see traditsioon taaselustati, otsustasid muusikud mahukama programmiga sünnipäevakontserdi ettevalmistamiseks rohkem aega varuda. Põhjuseid oli mitu, sest lisaks kogu (kultuuri)elu viimastel aastatel pärssinud kriisidele tuli RLO-l arvestada sisemiste muutustega. Lihtsalt nii on, et soliidsesse vanusesse jõudnud kollektiividel tuleb aeg-ajalt läbida pereheitmise ja muude muudatuste perioode.