Nädala lind: jõgivästrik

Ju on talle see nimi pandud pigem kuldhänilasega võrdluseks, kellel sulestikus kollast rohkem. Jõgivästrikul on aga kollane alapool ning hall selg ja pea, neid kahte värvi on tema sulestikku võrdselt jagatud. Saba on aga taga ilmatuma pikk, selle järgi on teda kõige lihtsam eristada teistest västrikest ja hänilastest.