Kolumn: tuleb su juurde, tunneb su ära. (Doris Kareva)

Kulume ka ise – mitte ainult liigesed, vaid ka süda. Ühtviisi kulub ta nii suurest murest kui ka suurest rõõmust; pikad ja lühikesed (üle)koormused, loetud südamelöögid. Kõige selle keskel on meil kasutada vaid praegune hetk, mis on siin ja praegu. Tulevikku ja veel vähem minevikku käsutada me ei saa. Kui pikad on aastad, oleneb sellest, kui palju neis on elu: tegusid, saavutusi, kogetud emotsioone, korjatud teadmisi. On väärt oskus ja anne need kõik oma ajajoonele mahutada.