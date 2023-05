Nädala kaja: päevade sügavad juured

Homsele emadepäevale mõeldes on lapsed – nii väikesed murumunad kui ka ise juba ema- või vanaemaseisusse jõudnud – sättinud valmis hellad tänusõnad ja kaunid soovid, mõelnud lillekimbule ja üllatusele. Või küünlale. Vähemalt ideaalis, ehkki elul on mitu palet. Emadepäev kannab hoolimise ja armastuse sõnumit ning pole kuulnud, et keegi oleks vihaste vastastena vaielnud selle üle, kas ulatada emale enne lillekimp ja siis kallistada või vastupidi.