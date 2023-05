Et kandideerida taas Rakvere teatri loominguliseks juhiks, tuli teatri kunstilist palet aastast 2017 kujundanud juhil Peeter Raudsepal vaadata selja taha ja kaugusse, tunnetada protsesse ja eesmärke, sõnastada ideed ja tulevikuvaade.

Sellest, et otsustasite loominguliseks juhiks kandideerida, võib järeldada, et Rakvere teater on teile oluline ja inspireeriv. Missugustele argumentidele toetus soov jätkata?