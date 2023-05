Korvpalli nautiv Raivo Tribuntsov: «Meiega ei ole vaja sõprust teha. Meiega on vaja arvestada kui konkurentidega»

Raivo Tribuntsov on üdini spordimees – kuna ta on ise pikalt korvpalli mänginud, tiksub tema süda selle mängu rütmis. Pojad Ralf ja Raimond on mõlemad omal alal hinnatud tegijad. TERE Kadrina Karud on projekt, kuhu kunagi toonane vallavanem Erich Petrovits, Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani ja kadunud Aivar Lankei teda kutsusid, ning aastatepikkune töö on väikese Kadrina aleviku suurele korvpallikaardile toonud.