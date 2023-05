Mai alguses sai Annika Tamme Inglismaa ülikoolist kätte ka oma õpinguaastate viimase eksami tulemused – lõpueksam oli sooritatud, nähtud vaev ja töö tasutud rahvusvahelise kutsega, millele täpset vastet tuleb tal oma töö käigus ise kujundama ja looma asuda.

Olete öelnud varemalt, et olite oma soovis seksuoloogiks saada kindel juba kooliajal. Kuidas te selle peale tulite, et minna just sellist eriala õppima?