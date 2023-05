Politsei otsib Rakeveres kadunud 53-aastast Antoni

Anton ei saa aru ümbritsevast, tal on mäluprobleemid ja võib juhtuda, et ta ei mäleta ka enda nime. Hooldekodust lahkumise hetkel oli mehel seljas tume t-särk, musta värvi püksid, valget värvi jalanõud. Antonil on halli värvi juuksed ja ta vasak silm on deformeerunud.