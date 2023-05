Päev päästjatega ⟩ Puuduv vingugaasiandur ja tulemuslik lõkkepatrull

Nii suundusidki päästjad Tapa linna ühte ahiküttega korterisse, kus juba varasemalt käidud oli. Esimesel külaskäigul oli murekohaks puuduv vingugaasiandur. Kuna külastus toimus etteteatamata, siis polnud kindel, kas pererahvas üldse koduski on. Õnneks oli, kuid kui suitsuandur oli kenasti olemas ja töökorras, siis vinguandurit korteris polnud. Alates 1. jaanuarist on aga see kõigis tahkeküttel töötavates kütteseadmetes kohustuslik. Peremees selgitas, et neil oli vahepeal olnud ühe firma nutiandur, aga too olevat liiga palju valehäireid saatnud, mistõttu otsustati sellest loobuda.