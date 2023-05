Päev päästjatega ⟩ Töö käib turvalisema elukeskkonna loomise nimel

Päev Tapa päästekomandos algab kell 8 rivistusega, kus lõpetav vahetus annab valve üle alustavale. Räägitakse eelmise päeva sündmustest ning mehed vahetavad üleüldist infot. Eelmise vahetuse sõnul oli nende 24 tundi rahulik, aga soojad ilmad, nädalavahetus ja jätkuv kõrge tuleoht on ikkagi teemaks. Laupäeval oli majas tavalisest rohkem rahvast – 4 päästjat ja siinkirjutaja. Tegelikult neljast päästjast kolm on kutselised, viimane mees teeb komandos kaitseväe asendusteenistust. Asendusteenistust pakub kaitsevägi neile, kelle jaoks sõjalise väljaõppe läbimine on vastuolus usuliste või kõlbeliste vaadetega.