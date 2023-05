Perearstikeskused saavad juurde nii tööd kui ka raha

Muudatuste põhjuseks on soov tugevdada perearstiabi. Tervisekassa maksab perearstikeskustele edaspidi suuremat pearaha tööle võetud kliiniliste assistentide ja registraatorite töö eest. Ametkond loodab, et seeläbi vabanevad pereõed ja -arstid muudest ülesannetest ja saavad rohkem keskenduda meditsiinilisele tööle, mis parandab arstiabi kättesaadavust. Samuti lisanduvad uued teenused riskipatsientide paremaks jälgimiseks ja vaimse tervise probleemidega laste aitamiseks. Lisaks suurendab Tervisekassa üldkuludele ettenähtud summasid nii nagu kollektiivlepe seda ette näeb.

Riskipatsientide paremaks jälgimiseks ja seeläbi krooniliste haiguste süvenemise ennetamiseks hakkab tervisekassa rahastama perearstiabis riskipõhise ravijuhtimise teenust. "Perearst hindab patsiendi vajadusi ja koostab koos temaga raviplaani. Teenust on seni katsetanud Eestis ligi 100 perearsti ja see on andnud häid tulemusi – hospitaliseerimine riskipatsientide seas vähenes ja patsientide terviseseisundis ja -käitumises nähti olulisi muutusi," selgitas tervisekassa perearstiabi teenuse juht Laura Johanna Tuisk. "Teenuse eesmärk on võimalikult palju ennetada patsientidel haiguste ägenemist, viia sellega haiglaravile sattumine miinimumini ja parandada tervisetulemusi."