Inger lausus publikule, et on ääretult meelitatud sellest, et saab olla alanud suve esimene live-artist Ukulele laval. Juunis 10-aastaseks saava Ukulele suveprogramm tõotab tänavu tulla eriti põnev ning publikut meelitatakse artistidega pungist roki ja pehmemate nootideni.