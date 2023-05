Žürii esimees Erich Petrovits sõnas, et Unduski isa, kirjanik Jaan Kross on Virumaa kirjandusauhinda pälvinud korduvalt, nüüd saab tema jälgedes astuda ka tütar. Maarja Undusk ise lausus, et tema ema Ellen Niit tegutses küll alati oma kuulsa mehe varjus, kuid ei jätnud kunagi katki seda, mis oli tema missioon.