Abieluvõrdsus ja kooseluseaduse rakendamine said valitsuse heakskiidu

Kooseluseaduse rakendamiseks nähakse eelnõus ette registrikannete tegemise kord ning tagatakse, et mitu abikaasadele antud õigust on ka praktikas laienenud registreeritud elukaaslastele. Kooselulepingust vahetult tulenevad õigused ja kohustused jäävad võrreldes kehtiva õigusega samaks, seal hulgas on registreeritud elukaaslasel võimalik lapsendada vaid enda registreeritud elukaaslase laps.