Kliimamõju mõjutab: Kunda Nordic Tsement muutub ajalooks

Emafirma põhjendab, et kõigi kontserni ettevõtete koondamine ühe kaubamärgi alla on samm kogu kontsernis algatatud muudatuste suunas. Heidelberg Materialsi eesmärk on pakkuda väiksema kliimamõjuga tooteid, teenuseid ja lahendusi ning edendada seeläbi pikaajalist jätkusuutlikku ehitust.

Uus nimi Heidelberg Materials väljendab organisatsiooni kogu tootevalikut, mis hõlmab Põhjamaades peale tsemendi ka betooni, killustikku ning teras- ja betoonkarkasside ehitamist ja paigaldamist. "Ühise kaubamärgi all tegutsedes on meie eesmärk vähendada toodete CO 2 heidet ja aidata luua jätkusuutlikumat ühiskonda," selgitas Heidelberg Materials Kunda AS-i juhatuse liige Meelis Einstein. "Oleme just turule toonud uue toote – ehitustsemendi, millel on üle 25 protsendi väiksem CO 2 jalajälg võrreldes näiteks kiirtsemendiga. Ühe kaubamärgi kasutamine tugevdab ettevõtete- ja riikidevahelist sidet, mis loob omakorda tingimused suuremaks uuenduslikkuseks ja arenguks."