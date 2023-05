Tuulikupargi arendajad ajasid Väike-Maarja külamehed tagajalgele

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles koosolekut sisse juhatades, et tööd on üldplaneeringuga tõesti palju olnud ja seda tõestab kasvõi see, et tema kirjakastist on läbi käinud üle 800 kirja, mis just üldplaneeringut puudutavad. Lisaks avalike kohtumistele on vallavanem aega leidnud ka üksikkohtumisteks.